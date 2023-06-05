В Дарфуре за день боев между армией и спецназом Судана погибли более 20 человек

По данным представителя регионального правительства Дарфура Муса Дауда Яхья, в городе Ньяла за последние недели было убито 40-50 человек

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана в городе Кутум, расположенном в штате Северный Дарфур на западе страны, в воскресенье стали более 20 человек. Об этом сообщил в комментарии телеканалу Al Arabiy в понедельник представитель регионального правительства Дарфура Муса Дауд Яхья.

"Более 23 человек были убиты в ожесточенные столкновениях, произошедшие вчера в Кутуме", - приводит канал слова Яхьи. По его данным, "в городе Ньяла (административном центре суданского штата Южные Дарфур - прим. ТАСС) за последние недели было убито 40-50 человек".

Яхья заявил, что Дарфур "повергся в хаос в результате конфликта, в том числе из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности в регионе перед началом войны в середине апреля". Он подчеркнул, что регион страдает от гуманитарного кризиса. По словам чиновника, "еще до войны в Дарфуре были лагеря для перемещенных лиц, и они зависели от помощи, оказываемой международными и местными организациями, и поэтому ситуация сегодня стала для них очень тяжелой". Яхья обратился к международному сообществу с просьбой оказать гуманитарную помощь региону, поскольку местные власти "уже не могут нести тяжелое бремя войны".

Губернатор Дарфура Мини Арку Минави в субботу объявил регион зоной бедствия, где гражданское население подвергается грабежам и убийствам.

Новый виток эскалации в Дарфуре начался в воскресенье, после того как накануне истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители конфликтующих сторон договорились на переговорах в саудовском городе Джидда.