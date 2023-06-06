В МИД Венгрии заявили, что Евросоюз может загнать себя в угол своей "санкционной истерией"

По словам главы ведомства Петера Сийярто, она подрывает конкурентоспособность Европейского союза по отношению к США

БУДАПЕШТ, 6 июня. /ТАСС/. "Санкционная истерия" в Европейском союзе подрывает его конкурентоспособность по отношению к Соединенным Штатам, которые в гораздо меньшей степени, чем Европа, ощущают последствия конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном Будапештском мирном форуме.

Глава МИД отметил, что "Европейский союз может загнать себя в угол санкционной истерией", которая уже серьезно подорвала его экономику и создала угрозу его энергобезопасности. Сийярто напомнил, что санкции ЕС против России не достигли своей цели и не привели к прекращению конфликта на Украине, а лишь вызвали серьезные проблемы в европейской и мировой экономике. "Сейчас продолжаются дебаты по поводу 11-го пакета санкций, но, думаю, всем ясно, что санкции провалились", - сказал министр на форуме, организованном Коллегией Матьяша Корвина - частным научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой венгерского правительства.

Сийярто считает, что, поддержав вслед за США попытки разрешить украинский конфликт военным путем, а также введение санкций против России, европейцы "позволили Соединенным Штатам спровоцировать себя на принятие крайне неразумного решения". "Помимо того, что в Европе идет война и гибнут люди, [экономические] последствия этой войны сильнее всего сказываются здесь, в Евросоюзе", а не за океаном, отметил глава МИД. "Спустя год и три месяца после начала войны опасность ее эскалации возросла, а экономическая конкурентоспособность Европейского союза снизилась по сравнению с Соединенными Штатами", - подчеркнул министр, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В связи с этим Сийярто подтвердил, что венгерское правительство предлагает добиваться урегулирования украинского конфликта другим путем, призывая противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.