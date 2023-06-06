Бывшие сотрудники "Газпром трансгаз Беларусь" получили от 3 до 7,5 года колонии за взятки

В частности, начальника отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" Вадима Демешко приговорили к трем годам колонии усиленного режима

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Трое бывших сотрудников компании "Газпром трансгаз Беларусь" приговорены белорусским судом к различным срокам лишения свободы за взяточничество. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, суд Ленинского района Минска приговорил бывшего заместителя генерального директора компании по производству Андрея Шабана и экс-начальника производственного отдела автоматизации Игоря Гедрановича к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Начальник отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" Вадим Демешко приговорен к трем годам колонии усиленного режима. В связи объявленной ранее в Белоруссии амнистией фигурантам дела на один год сокращен срок наказания.

Бывшие сотрудники компании обвиняются в том, что с 2019 года по 2022 год получали взятки за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 208 тыс. белорусских рублей (около $71 тыс.).

Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" является 100%-ным дочерним предприятием ПАО "Газпром".