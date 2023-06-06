Глава Пентагона в речи о высадке союзников в Нормандии не упомянул вклад СССР в победу

Затрагивая конфликт на Украине, Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать страну "столько, сколько потребуется"

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в речи по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года поблагодарил ветеранов за "спасение мира", но не упомянул роль СССР в победе во Второй мировой войне.

"Семьдесят девять лет назад Франция и большая часть Европы лежали под нацистским сапогом. <...> Молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы, как говорил [президент США Франклин Делано] Рузвельт, "освободить страдающее человечество", - отметил глава Пентагона, приехавший во Францию для участия в мемориальных мероприятиях. Трансляция его выступления велась на сайте Пентагона.

Остин также рассказал, что в честь 50-й годовщины высадки союзников вместе с сослуживцами прыгнул с парашютом. Затрагивая конфликт на Украине, он заявил, что США будут поддерживать страну "столько, сколько потребуется".

"Ветераны Второй мировой войны, мы поздравляем вас. Вы спасли мир. Мы лишь должны его защищать. Да благословит Бог военных из США и стран-союзниц, которые сражались и пали 79 лет назад. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки и пусть благословляет и дальше тех, кто по-прежнему борется за свободу", - добавил Остин в конце речи.

Британо-американская десантная операция "Оверлорд" началась в Нормандии в ночь на 6 июня 1944 года. В первом эшелоне, пересекшем Ла-Манш, насчитывалось более 150 тыс. человек и около 10 тыс. единиц техники. На северном побережье Франции им противостояла немецкая группа армий "В". По различным оценкам, потери союзников в операции составили до 12 тыс. человек, немецких сил - около 9 тыс.