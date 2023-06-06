Додон заявил, что попытка Кишинева отменить День Победы не принята большей частью общества

По словам экс-президента республики, столкнувшись с осуждением большей части общества, президент и ее партия "испугались и начали вилять, чтобы и своим "хозяевам" угодить, и не потерять остатки электората"

КИШИНЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС) хотят выкрутиться из неприятной ситуации, в которую они попали, попытавшись против воли подавляющего большинства граждан запретить празднование Дня Победы. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Игорь Додон, комментируя сообщения, что депутаты ПДС спешно зарегистрировали поправку к предложенному ими ранее законопроекту, который, по сути, ликвидировал праздник.

"День Победы в Великой Отечественной войне, который мы уже более полвека отмечаем 9 мая, навсегда останется для нас священной датой. Ежегодно в городах и селах нашей страны в этот день сотни тысяч людей по зову сердца приходят на мемориалы воинской славы, чтобы отдать дань памяти подвигу отцов и дедов, победивших фашизм. Санду и ее партия по указке зарубежных кураторов попытались нас заставить отмечать вместо него 8 мая некий день примирения. С кем? С теми, кто убил, затравил газом, сжег миллионы людей в крематориях?" - сказал Додон.

По его словам, столкнувшись с осуждением большей части общества, президент и ее партия "испугались и начали вилять, чтобы и своим "хозяевам" угодить, и не потерять остатки электората".

"Теперь они предлагают все же оставить День Победы, но отмечать его 8 мая. Не пройдет. Люди по-прежнему будут 9 мая выходить многотысячными колоннами, не спрашивая мнения властей. И это их испугало", - уверен Додон. Он напомнил, что Партия социалистов инициировала парламентские слушания по проекту правящей партии об отмене празднования Дня Победы.

Борьба с Победой

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту ПДС, теперь его планируют переименовать в День поминовения и примирения, а выходной перенести с 9 на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной". Во вторник депутаты правящей партии предложили внести поправку в этот законопроект. Теперь они предлагают 8 мая отмечать День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевало около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы выходят сотни тысяч людей, шествие в столице традиционно возглавляет Додон и третий президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

Ранее в Кишиневе прошли акции протеста недовольных планами отменить День Победы, которые проводили социалисты, Партия коммунистов, партия "Шор" и другие оппозиционные формирования.