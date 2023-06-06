6 июня, 15:09,
обновлено 6 июня, 15:38
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

WP: ЦРУ знало о планах Киева по подрыву "Северных потоков" задолго до диверсии

Swedish Coast Guard via AP
Место происшествия на газопроводе "Северный поток", 29 сентября 2022 года
© Swedish Coast Guard via AP

По сведениям газеты, в июне 2022 года ЦРУ узнало от разведывательной службы одной из европейских стран, что группа из шести служащих сил специального назначения Украины намеревалась взорвать трубопровод

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало информацией о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" задолго до диверсии. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее сведениям, в июне прошлого года ЦРУ узнало от разведывательной службы одной из европейских стран, что группа из шести служащих сил специального назначения Украины намеревалась взорвать трубопровод, связывающий Россию и Германию. Название европейской страны газета не указывает по просьбе своих источников. 

Теги:
УкраинаСШАРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация