В ходе учений НАТО в Румынии затонул бронетранспортер "Пиранья 3"

БТР пытался форсировать дунайский рукав Борча близ населенного пункта Бордушань, передает телеканал Pro TV

БУХАРЕСТ, 6 июня. /ТАСС/. Бронетранспортер "Пиранья 3" вооруженных сил Румынии затонул в ходе учений НАТО Saber Guardian-23 в стране. Об этом сообщил во вторник телеканал Pro TV.

Инцидент произошел близ населенного пункта Бордушань (уезд Яломица), когда БТР пытался форсировать дунайский рукав Борча. Этот момент был зафиксирован на смартфоне одного из румынских военных, который наблюдал за маневром. На кадрах видно, как бронемашина сильно накренилась и примерно в 15 метрах от берега пошла ко дну. Пока неизвестно, идет ли речь о технической неполадке или человеческой ошибке.

"Пиранья 3" - колесный бронетранспортер, находящийся на вооружении сухопутных войск Румынии, отмечает телеканал. В 2007 году были закуплены 31 БТР, а в 2017 году - еще 13. Форсирование рукава Борча было предусмотрено сценарием учений, которые проходят в Румынии 29 мая - 9 июня.

Saber Guardian - 23 (29 мая - 9 июня) - самые крупные и комплексные учения, проводящиеся в Румынии в этом году, сообщила пресс-служба румынского военного ведомства. В них принимают участие около 10 тыс. военных, в том числе более 5 тыс. румынских, задействовано свыше 1,7 тыс. единиц боевой техники, Наряду с Румынией, в маневрах участвуют 12 стран-союзниц и партнеров - Албания, Болгария, Греция, Италия, Польша, Португалия, Молдавия, Северная Македония, Нидерланды, США, Франция и Черногория.