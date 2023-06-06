6 июня, 16:31
Военная операция на Украине

Евродепутат от ФРГ отметил важность диалога РФ и Германии в условиях конфликта на Украине

Представитель "Альтернативы для Германии" Гуннар Бек подчеркнул, что его партия заинтересована в дальнейших контактах с российскими коллегами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек от партии "Альтернатива для Германии" отметил, что необходимо продолжать диалог России и Германии в условиях украинского конфликта.

"И особенно сейчас во времена этого конфликта [на Украине] чрезвычайно важно оставаться в диалоге друг с другом. Нельзя это упускать из виду. Нас связывают совместные интересы, прежде всего совместные интересы по предотвращению дальнейшей эскалации этого конфликта", - сказал он во вторник по итогам встречи с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Бек подчеркнул, что его партия заинтересована в дальнейших контактах с российскими коллегами. "Для нас отношения между Россией и Германией являются очень важными также и в экономической сфере", - добавил он.

Евродепутат также подчеркнул, что диалог со Слуцким был "интенсивным и открытым". 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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