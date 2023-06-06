Британский журналист: западные СМИ непоследовательны в отрицании нацизма на Украине

По мнению журналиста Гленна Гринвальда, проблема расизма в США носит системный характер

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Мейнстримные западные СМИ проявляют непоследовательность, пытаясь отрицать влияние неонацистских идеологий на Украине и одновременно заявляя об острой проблеме расовой дискриминации в США. Такое мнение выразил британский журналист Гленн Гринвальд.

"The New York Times, к примеру, пытается заставить вас усомниться в том, что огромная часть украинских солдат, украинцев и украинских батальонов открыто поддерживают нацистскую идеологию, на основании только того, что президент Украины - еврей. Когда в следующий раз кто-то скажет вам о том, что проблема расизма в США носит системный характер, или что США как государство построено на принципах превосходства белых, а такое произносят постоянно, <...> скажите в ответ, что это не может быть правдой хотя бы потому, что президентом США в 2008-2016 гг. был чернокожий - Барак Обама", - заявил он в своей авторской программе, фрагмент которой опубликован во вторник в"Twitter. Нынешняя вице-президент США Камала Харрис также имеет африканские корни, напомнил он.

В понедельник The New York Times,опубликовала статью, в которой говорилось, что использование в украинских войсках нацистской символики может отрицательно сказаться на поддержке Киева западными странами, хотя пока власти и общественные организации в этих государствах предпочитают не обращать на такие случаи внимания. При этом сами авторы публикации называли лживыми утверждения о необходимости "денацификации Украины", утверждая, что они якобы противоречат тому факту, что президент Украины Владимир Зеленский - еврей.

Гринвальд приобрел широкую известность благодаря тому, что в 2013 году на основе показаний экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена опубликовал в британской газете The Guardian серию разоблачительных материалов об организованной в США цифровой слежке за своими гражданами. Впоследствии в одной из своих книг он утверждал о наличии аналогичной системы шпионажа за гражданами и в других западных странах. Последние годы журналист постоянно проживает в Бразилии.