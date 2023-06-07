Гросси заявил о постепенном падении уровня воды в водоеме для охлаждения реакторов ЗАЭС

Это не несет угрозы в краткосрочной перспективе, однако за несколько дней уровень воды может упасть до критического, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в водоеме, из которого забирается вода для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, снижался весь день, но в краткосрочной перспективе безопасности станции это не угрожает. Об этом заявил во вторник глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, с 10:00 до 20:00 по местному времени уровень воды упал на 83 см, до 15,44 м. Падение уровня ниже 12,7 м сделает забор воды для пополнения ее запасов на станции имеющейся системой невозможным. "Поскольку степень повреждения плотины еще не известна, а скорость потери воды колеблется, невозможно точно предсказать, когда это может произойти. Однако, если нынешние темпы сохранятся, то этот [критический] уровень может быть достигнут в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении агентства.

Вместе с тем Гросси указал, что на станции есть альтернативные источники водоснабжения, включая бассейн-охладитель, воды из которого может хватить на несколько месяцев.

Ранее в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики РАН сообщили ТАСС, что уровень воды в водоеме, откуда забирается вода для охлаждения реакторов ЗАЭС, достаточен и контролируется.