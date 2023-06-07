CNN: в США проверят, законно ли принц Гарри получил американскую визу

Сын короля Великобритании в своих мемуарах признался в употреблении наркотиков, что может являться основанием для отказа в выдаче документов, передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США должно в течение недели определить, как оно будет рассматривать запрос аналитического центра по деталям получения американской визы сыном короля Великобритании Карла III принцем Гарри. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По ее данным, аналитический центр Heritage Foundation требует разобраться, законно ли принц Гарри получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в своих мемуарах в употреблении наркотиков, что может являться основанием для отказа в выдаче документов. Федеральный судья дал недельный срок на определение, как министерство будет это делать.

Как отмечает издание, правоохранители рассматривают это дело как часть масштабных усилий по раскрытию случаев несоблюдения американского законодательства министерством внутренней безопасности. "Это дело касается принца Гарри, но оно сосредоточено на поведении ведомства", - приводит телеканал слова адвоката Heritage Foundation Джона Бардо.

Ранее принц Гарри признался в автобиографии, получившей название Spare ("Запасной"), что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. В своей книге Гарри рассказывает, что впервые попробовал кокаин летом 2002 года во время охотничьего уикенда, а впоследствии принимал этот наркотик еще несколько раз. До этого в телеинтервью принц уже признавался, что много лет пил и принимал наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. В 2002 году британские СМИ сообщали, что 16-летний Гарри посещал реабилитационную клинику для наркозависимых, после того как признался отцу в употреблении алкоголя и марихуаны.

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