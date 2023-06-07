Китай, Пакистан и Иран провели консультации по борьбе с терроризмом

Руководитель отдела по вопросам внешней безопасности МИД КНР Бай Тянь встретился в Пекине с коллегами из соответствующих департаментов внешнеполитических ведомств Пакистана и Ирана

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Пекин, Исламабад и Тегеран впервые провели трехсторонний диалог по сотрудничеству в области антитеррористической безопасности на уровне департаментов МИД. Об этом в среду заявило внешнеполитическое ведомство Китая.

Руководитель отдела по вопросам внешней безопасности МИД КНР Бай Тянь встретился в Пекине с коллегами из соответствующих департаментов внешнеполитических ведомств Пакистана и Ирана.

"Стороны провели глубокий обмен мнениями по таким вопросам, как региональная антитеррористическая ситуация и совместная борьба с трансграничным терроризмом. По результатам этого диалога принято решение институционализировать трехсторонние консультации по антитеррористической безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.