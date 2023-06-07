ООН заявила, что не получала официальной информации о подрыве аммиакопровода

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик добавил, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности

ООН, 7 июня. /ТАСС/. Представители ООН пока не получали официальной информации о подрыве аммиакопровода Тольятти - Одесса от Совместного координационного центра (СКЦ). Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения, встречные претензии относительно того, что случилось с трубопроводом. Мы не получали никакой официальной информации от СКЦ", - сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что информация о подрыве вызывает обеспокоенность.

"Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности", - сказал Дюжаррик.

Восстановление работы аммиакопровода является частью зерновой сделки, а именно подписанного на три года меморандума Россия - ООН, согласно которому также предусматривается разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания и ряд других мер.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении его работы никогда не был заинтересован именно Киев.