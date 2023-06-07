Африканская миссия мира может посетить Санкт-Петербург 17 июня

При этом официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья не подтвердил указанные некоммерческой организации Brazzaville Foundation даты

ПРЕТОРИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Мирная миссия президентов нескольких стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса посетит 17 июня Санкт-Петербург. Об этом сообщил в среду ТАСС сотрудник некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая содействует ее поездке.

"В Санкт-Петербурге миссия побывает 17 июня, а накануне, 16 июня, она посетит Киев", - сказал собеседник агентства. По его словам, участники миссии рассчитывают на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Между тем официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья не подтвердил в среду ТАСС указанные даты. "Я не могу их подтвердить", - заявил он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Такая договоренность достигнута в беседе российского президента с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к данному списку добавлен действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

Brazzaville Foundation была основана летом 2014 года французским бизнесменом Жан-Ивом Оливье, который является ее действующим президентом. Штаб-квартира организации находится в Лондоне.