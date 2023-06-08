США приостанавливают продовольственную помощь Эфиопии из-за хищений на местах

По данным The Washington Post, в коррупционной схеме задействованы "отдельные федеральные и местные структуры правительства" Эфиопии, а основными бенефициарами являются "военные формирования"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США приостанавливают программу помощи Эфиопии в области поставок продовольствия из-за массовых хищений продукции на местах в этой африканской стране. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post.

"По итогам расследования, проведенного совместно с правительством Эфиопии, Агентство США по международному развитию (USAID - прим. ТАСС) установило наличие в стране широкомасштабной и скоординированной кампании по расхищению продовольственной помощи. Мы не можем продолжать [реализацию гуманитарной программы], пока не будут проведены необходимые реформы", - говорится в заявлении агентства, поступившем в распоряжение издания.

Уточняется, что в коррупционной схеме задействованы "отдельные федеральные и местные структуры правительства" Эфиопии, а основными бенефициарами являются "военные формирования". В результате хищений продовольствия в одной из беднейших стран мира гуманитарные поставки "не доходят до адресатов из числа наиболее уязвимых слоев населения" Эфиопии, отмечает газета.

Глава эфиопского отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) Клод Джибидар сообщил в апреле, что данная организация расследует кражу гуманитарных поставок продовольствия в стране. Согласно данным агентства Associated Press, 20 млн жителей Эфиопии зависят от гуманитарной помощи из-за засухи и внутренних конфликтов.