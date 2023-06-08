Премьер Албании составил план формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косове

Эди Рама не раскрыл подробностей плана

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама составил собственный проект формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косове, а также направил его копии президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, главе Евросовета Шарлю Мишелю и представителям США. Об этом в четверг сообщила газета Albanian Post со ссылкой на заявление главы албанского правительства.

"Вчера я направил президенту Макрону и канцлеру Шольцу, которые являются двумя крестными отцами франко-германского плана [по урегулированию взаимоотношений Белграда и Приштины], проект [создания] сообщества, о котором я также проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля и американскую сторону", - приводит издание слова Рамы.

Албанский премьер не раскрыл подробности плана. При этом он сообщил, что над данным документом "долгое время работали американские и европейские специалисты самого высокого уровня". Рама также призвал Приштину вывести подконтрольные ей полицейские силы из ранее захваченных зданий муниципалитетов с сербским населением на севере края. Он объяснил свою позицию тем, что пребывание полицейских в северной части Косова лишь "искусственно повышает дух самоопределения среди местных сербов".

Сербский Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.