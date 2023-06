Ассанж воспользуется последним шансом оспорить свою экстрадицию в США через британский суд

Судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт ранее отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов основателя WikiLeaks на ордер об экстрадиции из Великобритании в США

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд. Об этом в четверг в Twitter сообщила жена журналиста Стелла Ассанж.

"Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст новую апелляцию в Высокий суд [Лондона]. Затем пройдут публичные слушания перед двумя новыми судьями в Высоком суде. Мы по-прежнему настроены оптимистично и верим, что мы победим и Джулиан не будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения, по которым он может до конца своей жизни отбывать наказание в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации о военных преступлениях, совершенных правительством США", - написала она.

Ранее стало известно, что судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов Ассанжа на ордер об экстрадиции австралийца из Великобритании в США. Защита журналиста имеет возможность подать новую апелляцию до 13 июня. Кроме того, экстрадиция Ассанжа в Соединенные Штаты может быть заблокирована Европейским судом по правам человека, куда в ноябре прошлого году обратились его юристы.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

В июне прошлого года занимавшая на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать в Соединенные Штаты Ассанжа по итогам рассмотрения дела как Вестминстерским магистратским судом, так и Высоким судом Лондона. МВД королевства указало на то, что британские суды не пришли к мнению, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или имело бы место использование судебной процедуры в незаконных целях. В WikiLeaks ранее подчеркивали, что преследование австралийца всегда было политическим делом.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El País, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.