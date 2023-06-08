Пентагон анонсировал выступление США и Индии с крупными объявлениями по ВТС

Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер считает, что государственный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон будет историческим

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индия выступят с масштабными объявлениями о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) в ходе предстоящего государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Об этом сообщил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

"Мне кажется, все признаки указывают на то, что <...> у нас будут по-настоящему масштабные, исторические и воодушевляющие объявления в ходе визита премьер-министра, касающиеся конкретных проектов военно-промышленного сотрудничества", - заявил представитель Пентагона, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность. "Это одна из крупных сфер приложения внимания, и мы здесь много времени посвящаем ее обсуждению", - отметил Рэтнер, не вдаваясь в детали.

"Думаю, это будет исторический визит, который установит новые вехи [двусторонних] отношений", - подчеркнул сотрудник военного ведомства США. По его прогнозу, "люди потом будут смотреть на этот визит как на настоящий трамплин в американо-индийских отношениях". Вашингтон и Нью-Дели сейчас завершают подготовку "конкретных соглашений и инициатив", приуроченных к пребыванию Моди в США, подтвердил Рэтнер. Переговоры Моди с президентом США Джо Байденом в рамках государственного визита состоятся в Белом доме 22 июня.

Среди приоритетов США и Индии в области ВТС Рэтнер упомянул "совместную разработку и совместное производство". Это отвечает интересам Индии, стремящейся к развитию своего оборонно-промышленного комплекса и его модернизации, убежден представитель Пентагона. По его словам, это отвечает и интересам США.

Рэтнер также выразил уверенность в том, что стратегические интересы Индии и США все больше совпадают. Возникает "более прочное американо-индийское партнерство", при котором вооруженные силы двух стран действуют вместе в "Индийском океане, Южно-Китайском море и, возможно, [начнут действовать также] в западной части Тихого океана", добавил Рэтнер. Как он пояснил, США добиваются в том числе интеграции Индии в военное взаимодействие с Японией, Австралией и Филиппинами.

Традиционный партнер России

Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Однако США публично сигнализировали в последние несколько лет, что добиваются отказа Индии от заключения с Россией крупных контрактов в сфере ВТС.

Кроме того, как сообщила в мае минувшего года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, Вашингтон пытается воспользоваться кризисом вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых ею позиций на мировом рынке поставок оружия и военной техники. США поощряют зарубежных партнеров диверсифицировать номенклатуру своей техники, уходя от российских систем, признавала американский дипломат. Согласно изложенной ею информации, приоритетные системы, на которых концентрируют внимание США с прицелом на их замещение, включают, к примеру, российские самолеты и вертолеты, комплексы противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию.