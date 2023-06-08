Генассамблея ООН вновь не смогла избрать Россию на место в ЭКОСОС

Для избрания необходимо две трети голосов стран-членов

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг вновь не смогла выбрать между Россией и Северной Македонией на пост представителя в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) от восточноевропейской группы стран, передает корреспондент ТАСС с места событий. Россия набрала 102 голоса, а Северная Македония - 82.

Для избрания необходимо две трети голосов стран-членов. Ранее Генассамблея три раза не могла определить представителя.

ЭКОСОС состоит из 54 членов, треть из них переизбирается каждые три года. Россия с момента создания этого органа в 1945 году всегда входила в его состав. В 2022 году ее кандидатура была выдвинута вновь, голосование планировалось провести на безальтернативной основе. Однако в последний момент вместе с Россией была предложена также Северная Македония.

Следующая дата голосования будет определена позднее.