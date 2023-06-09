В Абхазии заявили, что суверенный статус республики не обсуждается ни на какой площадке

Абхазский министр иностранных дел Инал Ардзинба отметил,что постоянные призывы, звучащие с Украины, из стран Запада и США об открытии второго фронта на Южном Кавказе создают определенные риски

СУХУМ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Абхазии не обсуждают суверенный статус государства ни на какой площадке и ни на каком уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире Первого канала в общественно-политической передаче "Большая игра" в пятницу.

"Абхазия - суверенное государство, субъект международного права, статус Абхазии не обсуждается ни на какой площадке. Мы на различных площадках обсуждаем совершенно другие вопросы. Если говорить о Женевских дискуссиях [по безопасности и стабильности в Закавказье], то обсуждается соглашение о неприменении силы, которое мы требуем, чтобы было подписано с грузинской стороной", - сказал Ардзинба. По его словам, Грузия отказывается от подписания этого соглашения, что "создает дополнительные риски для архитектуры безопасности на Южном Кавказе".

Как отметил глава МИД Абхазии, Грузия отказывается от подписания соглашения о неприменении силы по причине того, что считает Абхазию оккупированной Россией территорией. "Безусловно, это не соответствует действительности, это абсурдные территориальные претензии Грузии", - сказал Ардзинба. По его словам, постоянные призывы, звучащие с Украины, из стран Запада и США об открытии второго фронта на Южном Кавказе создают определенные риски. "Запад заинтересован в создании огненного кольца вокруг России, считает, что Южный Кавказ - это хороший вариант и хороший шанс. Поэтому мы ожидаем определенных провокационных деструктивных действий со стороны [Соединенных] Штатов и будем еще внимательнее отслеживать ситуацию", - сказал он.

Ардзинба сказал, что "США пытаются развернуть систему неправительственных организаций (НПО), чтобы на первом этапе работать с мягкой силой". "Для нас это определенный сигнал, и мы не хотим допустить, чтобы риски стали угрозами, а угроза стала войной. Мы, конечно, хотим жить в мире, но, если нам придется взять в руки оружие, значит, так тому и быть. Но мы надеемся на то, что ситуация все-таки стабилизируется и Грузия будет действовать в рамках международного права", - отметил он.