Директор музея Булгакова в Киеве сообщила о поступающих ей и ее сотрудникам угрозах

Людмила Губианури добавила, что может подать заявление в Службу безопасности Украины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Директор музея Михаила Булгакова в Киеве Людмила Губианури сообщила о поступающих ей и ее сотрудникам угрозах.

"Это оппоненты, которые мне пишут и угрожают. Обидно, что они угрожают, не понимая, что этот дом заслуживает уважения. <…> Кроме того, они угрожают сотрудникам музея", - отметила Губианури в интервью украинскому изданию "Общественное".

Она сообщила, что может подать заявление в Службу безопасности Украины, однако "пока этого не сделала".

29 мая сотрудники музея Михаила Булгакова провели "украинизацию" мемориальной доски автора, после которой "известный русский писатель" стал "выдающимся киевлянином". В тот же день неизвестные облили доску красной краской.

Вокруг фигуры Булгакова, родившегося в Киеве и получавшего образование в Киевском университете, на Украине давно идут споры. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы. В августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского университета была снята установленная в честь Булгакова мемориальная доска. Тогда же Национальный союз писателей заявил, что считает недопустимой деятельность дома-музея в Киеве, поскольку Булгаков "яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях". За музей тогда вступился министр культуры Украины, пообещавший, что музей продолжит свою работу.

В июне 2022 года рабочая группа при министерстве образования подготовила предложения по изъятию произведений Булгакова из школьной программы. Но в итоге было решено оставить в программе изучение "Собачьего сердца", как и творчества ряда других писателей, которые писали на русском языке, но были тесно связаны с Украиной. Это произведения Николая Гоголя, "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова.