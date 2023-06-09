США запретили импорт еще двух фирм из КНР под предлогом защиты прав человека в Синьцзяне

В черный список внесли компании Xinjiang Zhongtai Chemical и Ninestar Corporation

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт еще двух компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как объявило в пятницу Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, в черный список внесены фирмы Xinjiang Zhongtai Chemical и Ninestar Corporation, а также восемь дочерних предприятий последней, базирующиеся в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Их продукцию запрещено ввозить в Соединенные Штаты с 12 июня текущего года. В общей сложности теперь в этот перечень входят 22 китайские компании, отмечает МВБ. Согласно изложенной им информации, за первый год существования запрета таможенные органы США досмотрели более 4 тыс. грузов из КНР общей стоимостью свыше $1,3 млрд. На какую сумму были задержаны поставки, не уточняется.

Глава МВБ США Алехандро Майоркас подчеркнул, что американские власти продолжат блокировать поставки "всех товаров", произведенных с использованием рабочей силы в СУАР или выпущенных там материалов.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. В июне минувшего года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях в Синьцзяне могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма люди, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР.