США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами

Как сообщили в Минюсте Соединенных Штатов, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американские власти предъявили обвинения двум россиянам в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщил в пятницу Минюст США.

По его сведениям, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. Дело будет рассматриваться в суде южного округа штата Нью-Йорк.

Помимо этого, Билюченко, указывает Минюст США, предъявлены обвинения в суде северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином - Александром Винником, которого в свою очередь американские власти обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.