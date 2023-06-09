9 июня, 15:07,
обновлено 9 июня, 15:32

США предъявили обвинения двум россиянам в махинациях с криптобиржами

blvdone/ Shutterstock/ Fotodom
Здание Министерства юстиции США
© blvdone/ Shutterstock/ Fotodom

Как сообщили в Минюсте Соединенных Штатов, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американские власти предъявили обвинения двум россиянам в преступлениях, связанных с криптобиржами, сообщил в пятницу Минюст США.

По его сведениям, Алексей Билюченко и Александр Вернер обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания 647 тыс. биткойнов, полученных в результате взлома в 2011 году криптобиржи Mt. Gox. Дело будет рассматриваться в суде южного округа штата Нью-Йорк.

Помимо этого, Билюченко, указывает Минюст США, предъявлены обвинения в суде северного округа штата Флорида в преступном сговоре с другим россиянином - Александром Винником, которого в свою очередь американские власти обвиняют в отмывании средств через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация