Шольц рекомендовал Грузии в ближайшие недели принять меры для сближения с ЕС

Канцлер ФРГ призвал Тбилиси осуществить необходимые для этого реформы

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу в Берлине встречу с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Как сообщила пресс-служба германского кабмина, Берлин призвал Тбилиси в ближайшее время осуществить реформы, необходимые для сближения с Евросоюзом.

"Канцлер подчеркнул, что ФРГ продолжает поддерживать Грузию на пути к ЕС, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по осуществлению реформ, - говорится в сообщении. - Он призвал правительство Грузии в ближайшие недели принять необходимые меры с максимальной решимостью".

Как сообщила в свою очередь пресс-служба грузинского правительства, Гарибашвили ожидает предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС к концу года.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. В случае с Грузией была оглашена готовность предоставить ей такой статус после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране уже проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции.