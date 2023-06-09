9 июня, 17:28

В Риме сообщили об освобождении военными моряками Италии турецкого судна у берегов Неаполя

Его ранее захватили 15 мигрантов

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Италии Гуидо Крозетто в ходе интервью телеведущему Бруно Веспе.

"Специальное итальянское военно-морское подразделение освобождает турецкое судно с 22 членами экипажа, которое было захвачено 15 мигрантами в акватории Неаполя", - сообщил министр.

Как уточняет газета La Stampa, национальность мигрантов и подробности захвата не известны. Хотя есть сведения о том, что захватчики были вооружены. По данным издания, правонарушители могли спрятаться на борту, затем они закрыли экипаж в каюте, откуда те подали сигнал SOS. Инцидент квалифицируется как пиратство. 

Теги:
ТурцияИталия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация