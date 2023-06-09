9 июня, 18:15

Radio New Zealand начало проверку из-за "пророссийских" правок статьи на сайте

По информации радио, опубликованная статья значительно отличалась от оригинала, созданного агентством Reuters

СИДНЕЙ, 9 июня. /ТАСС/. Радиостанция Radio New Zealand (RNZ) начала внутреннее расследование после правок онлайн-репортажей о конфликте на Украине, посчитав это умышленным продвижением "пророссийской точки зрения". Официальное заявление появилось в пятницу на сайте радио.

По его данным, опубликованная в четверг вечером статья значительно отличалась от оригинала, созданного агентством Reuters. Темой материала была эскалация российско-украинского конфликта, и, по мнению радиостанции, статья была "изменена, чтобы отразить пророссийскую точку зрения". В RNZ сообщили о начале расследования и отправке "в отпуск" сотрудника, отредактировавшего статью.

Также радиостанция заявила о готовящейся проверке других материалов на предмет подобных правок. "Мы проводим проверку других статей, чтобы выяснить, есть ли другие проблемы", - говорится в заявлении. 

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РоссияНовая Зеландия
© Информационное агентство ТАСС
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