Radio New Zealand начало проверку из-за "пророссийских" правок статьи на сайте

По информации радио, опубликованная статья значительно отличалась от оригинала, созданного агентством Reuters

СИДНЕЙ, 9 июня. /ТАСС/. Радиостанция Radio New Zealand (RNZ) начала внутреннее расследование после правок онлайн-репортажей о конфликте на Украине, посчитав это умышленным продвижением "пророссийской точки зрения". Официальное заявление появилось в пятницу на сайте радио.

По его данным, опубликованная в четверг вечером статья значительно отличалась от оригинала, созданного агентством Reuters. Темой материала была эскалация российско-украинского конфликта, и, по мнению радиостанции, статья была "изменена, чтобы отразить пророссийскую точку зрения". В RNZ сообщили о начале расследования и отправке "в отпуск" сотрудника, отредактировавшего статью.

Также радиостанция заявила о готовящейся проверке других материалов на предмет подобных правок. "Мы проводим проверку других статей, чтобы выяснить, есть ли другие проблемы", - говорится в заявлении.