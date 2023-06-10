10 июня, 14:28

Reuters: экс-главу ЦБ Нигерии доставили в службу контрразведки

Годвина Эмефиеле отстранили от этой должности 9 июня

ПРЕТОРИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Центрального банка (ЦБ) Нигерии Годвин Эмефиеле, отстраненный 9 июня с должности новым президентом страны Бола Тинубу, находится в Департаменте государственной службы Нигерии (национальной контрразведки) в связи с ведущимся расследованием. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Оно не указывает, в каком статусе спецслужбы общаются с Эмефиеле.

Накануне отстранения с поста управляющего ЦБ Эмефиеле был обвинен в неверной финансовой политике, которая привела к резкому росту инфляции в Нигерии. Он также подвергся критике за реформу финансового рынка страны.

Эмефиеле занял пост главы ЦБ в 2014 году и через пять лет был оставлен на должности. Срок его полномочий в качестве управляющего ЦБ Нигерии заканчивался летом 2024 года. 

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НигерияТинубу, Бола
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