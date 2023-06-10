В Софии прошел протест против нового правительства

По неофициальным данным, в нем приняли участие около 2 тыс. человек

СОФИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Партия "Возрождение" и объединение "Левицата!" провели в субботу антиправительственный протест в Софии. По неофициальным данным, в акции, которая продолжалась около четырех часов, приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Протестующие, съехавшиеся в Софию из разных городов страны, требовали отставки нового правительства Николая Денкова, которое было сформировано после продолжительных переговоров во вторник блоком "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС).

В ходе акции большинство участников заявляли, что "новое правительство подвластно американскому правительству", некоторые протестующие требовали его отставки, обвиняли политиков и министров в предательстве национальных интересов, требуя их ареста и суда.

Участники манифестации прошли по улицам Софии в сопровождении усиленных нарядов полиции, заблокировав движение транспорта. Около 16:00 (совпадает с мск) протест завершился. Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано.