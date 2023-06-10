Глава МВД ФРГ выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри ЕС

Нэнси Фезер выразила надежду на то, что число беженцев в Германии вскоре сократится

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения стационарного пограничного контроля внутри Европейского союза (ЕС) и выразила надежду на то, что число беженцев в ФРГ вскоре сократится. Свою точку зрения она изложила в опубликованном в субботу интервью газете Bild am Sonntag.

"Я хочу защитить самое сердце Европейского союза - открытые внутренние границы. Восстановление барьеров отбросило бы нас на десятилетия назад", - сказала Фезер. "Это нанесло бы огромный ущерб нашей экономике, многочисленным пассажирам и семьям [в ЕС] <…>", - подчеркнула она.

В то же время глава МВД ФРГ выступила в поддержку соглашения стран Евросоюза, предусматривающего более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться в ЕС. "Это компромисс, которого никогда раньше не достигали. Мы преодолели глубокий раскол в Европе. Мы контролируем внешние границы, чтобы границы внутри [объединенной] Европы могли оставаться открытыми", - констатировала Фезер.

Она также рассчитывает, что вскоре число беженцев в Германии уменьшится. "В будущем эта ответственность [по приему беженцев] будет переложена на другие плечи. Это также разгрузит Германию", - указала министр.

Фезер пояснила, что реформа системы предоставления убежища в ЕС должна быть принята к весне следующего года. "Мы оказываем давление, мы хотим завершить работу над общей системой предоставления убежища в ЕС до европейских выборов в следующем году", - резюмировала Фезер. Очередные выборы в Европарламент состоятся во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года.

Министры внутренних дел ЕС в четверг большинством проголосовали за планы реформирования системы предоставления убежища. В частности, предусматривается значительно более жесткое обращение с мигрантами, не имеющими перспективы остаться в ЕС. В дальнейшем люди, прибывающие из стран, считающихся безопасными, после пересечения границы должны направляться в строго контролируемые пункты приема. В этом случае, как правило, в течение 12 недель проводится проверка на предмет наличия у заявителя шансов на получение убежища. Если нет, то его следует немедленно отправить обратно.