Заместитель спецпредставителя ООН подала в МИД Судана верительные грамоты

Клементина Нквета-Салами выразила надежду, что ее запрос будет одобрен

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Заместитель специального представителя генсека ООН в Судане Клементина Нквета-Салами в субботу подала в МИД страны верительные грамоты для подтверждения ее полномочий в качестве главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Обращение в МИД Судана со стороны заместителя спецпредставителя генсека ООН последовало после того, как минувшим днем суданское внешнеполитическое ведомство объявило Фолькера Пертеса, до последнего времени исполнявшего обязанности спецпосланника ООН, нежелательной персоной в стране.

Как указывает Al-Hadath, заместитель Пертеса выразила надежду, что ее запрос в МИД будет одобрен, и она "сможет возглавить команду ООН в Судане и продолжить сотрудничество с правительством для облегчения страданий суданцев".

Ранее глава суданских вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием сменить главу UNITAMS Пертеса. По убеждению главы суданской армии, "присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН". Аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".