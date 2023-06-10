10 июня, 17:30

МИД Румынии отозвал посла в Кении из-за расистских высказываний

По данным KenyanForeignPolicy.com, в ходе беседы с дипломатами из стран Восточной Европы в Найроби румынский посол Драгош Виорел Цигэу увидел в окне обезьяну и сказал: "Вот к нам присоединяется африканская группа"

БУХАРЕСТ, 10 июня. /ТАСС/. МИД Румынии принял решение отозвать посла страны в Кении, который оказался в центре скандала из-за расистских высказываний. Об этом сообщил в субботу портал hotnews.ro.

Согласно сайту KenyanForeignPolicy.com, в ходе беседы с дипломатами из стран Восточной Европы в Найроби румынский посол Драгош Виорел Цигэу увидел в окне обезьяну и сказал: "Вот к нам присоединяется африканская группа".

Румынский МИД сообщил в ответе порталу hotnews.ro, что, вопреки действующим в ведомстве правилам, румынский посол в Республике Кения не информировал МИД до 8 июня об инциденте, который произошел в конце апреля 2023 года. Позднее дипломат принес извинения, в том числе письменные, уточнило дипломатическое ведомство. МИД выразил надежду, что "этот изолированный эпизод не затронет глубокую природу отношений между Румынией и странами Африканского континента". 

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