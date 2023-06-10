Трамп утверждает, что при его президентстве никогда бы не было проблем с РФ и Украиной

Бывший президент США выступил перед однопартийцами в штате Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. Трамп выступает в субботу перед однопартийцами в штате Джорджия. Это его первое публичное появление после выдвинутых против него новых обвинений по делу о секретных документах.

"В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе, - сказал Трамп. - Если в Америки [будет] правильный лидер, то у вас не будет проблем с этими странами. <...> У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной".

"Сейчас они ставят нас в самую опасную ситуацию за всю историю нашей страны", - полагает политик.