В Черногории пройдут парламентские выборы

Согласно оценкам местных наблюдателей, каким бы ни оказался состав правящей коалиции, у сторонников сближения с Россией нет шансов на то, чтобы оказаться у власти

БЕЛГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Черногории. Избирателям предстоит выбрать на четыре года депутатов Скупщины (однопалатного парламента).

Избирательные участки по всей стране откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск). Всего для 542 468 избирателей будет напечатан 558 741 бюллетень с учетом установленного законом резерва в 3%. На проведение досрочных выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн евро.

Порядок избрания и право голоса

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки) в едином общенациональном избирательном округе. Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3%-ный барьер. Для политических объединений, представляющих нацменьшинства, на долю которых приходится не более 15% населения округа, действует дополнительное правило. Если ни одно из них не преодолевает заградительный барьер в 3%, то он снижается до 0,7%. Партии хорватского меньшинства получают по одному мандату каждая, если за них отдали голоса минимум 0,35% избирателей.

Кандидаты в парламент

На 81 место в Скупщине, согласно спискам, претендуют 15 политических коалиций и партий.

Согласно результатам социологических опросов, движение "Европа сейчас", основанное в июне 2022 года Яковом Милатовичем (с мая 2023 года он является президентом Черногории) и Милойко Спаичем, может победить с результатом 29,1%. На втором месте располагается коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем (более 25%). На третьем месте находится коалиция "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" (15,5%), на четвертом месте - коалиция "За будущее Черногории" (13,2%), на пятом - правоцентристская Бошняцкая партия Черногории (5,1%). Кроме того, порог в 3%, необходимый для того, чтобы политическая сила прошла в парламент, может преодолеть правая Албанская альтернатива, на долю которой, по последним данным, приходится 1,9% голосов.

Фавориты выступают за ЕС

Курс на скорейшую интеграцию Черногории в Евросоюз поддерживают все основные фавориты избирательной кампании. Представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, победивший на состоявшихся в стране в апреле президентских выборах, ранее подчеркивал приверженность прозападным устремлениям. Еще в бытность министром экономического развития Милатович поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью имплементировать все взятые на себя международные обязательства, включая заморозку имущества российских граждан. Милатович является прозападным политиком, приоритетом страны считает вступление в ЕС, а также выполнение всех обязательств страны перед НАТО. В своем выступлении по результатам выборов главы государства он пообещал, что до конца его президентского срока Черногория вступит в Евросоюз.

Подчеркивает свою ориентированность на ЕС и другой фаворит гонки - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам". В ее состав входит левоцентристская Демократическая партия социалистов Черногории, созданная в 1991 году и до 2020 года одна или в коалиции с другими политическими силами непрерывно находившаяся у власти. Лидер предвыборного списка коалиции "Вместе!" Даниел Живкович в ходе кампании подчеркивал, что считает приоритетом скорейшую интеграцию Черногории в состав ЕС.

Блок "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" во главе с бывшим спикером парламента Черногории (2020-2022) Алексой Бечичем и действующим премьером страны Дританом Абазовичем также ориентируется в вопросах внешней политики на Запад. Этот курс Абазович подтвердил в 2022 году, одобрив на посту главы правительства введение санкций в отношении России.

В целом, согласно оценкам местных наблюдателей, каким бы ни оказался состав правящей коалиции по итогам предстоящих выборов, у сторонников сближения с Россией нет шансов на то, чтобы оказаться у власти в Черногории. "Пророссийским партиям трудно будет получить потенциал для вхождения во власть", - считает обозреватель черногорской газеты Vijesti Биляна Матияшевич. По ее мнению, республика сохранит по итогам выборов прозападный внешнеполитический курс.

В соответствии с конституцией 2007 года Черногория является парламентской республикой. Помимо законотворчества, в полномочия Скупщины входит принятие конституции. Парламент утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.