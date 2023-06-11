В Одессе сотрудники военкомата задержали музыкантов группы Junket

Они должны были выступить с благотворительным концертом

ТАСС, 11 июня. Сотрудники военкомата в пятницу задержали музыкантов джаз-группы Junket, которые приехали в Одессу с благотворительным концертом. Об этом в своем Telegram-канале в субботу сообщило украинское издание "Страна".

Участников группы задержали возле железнодорожного вокзала, передает издание.

По словам музыкантов, теперь они отправятся в армию.

Ранее в украинских СМИ появлялись многочисленные сообщения о том, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военных комиссариатов в России) на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы.