10 июня, 23:04
Военная операция на Украине

В Одессе сотрудники военкомата задержали музыкантов группы Junket

Они должны были выступить с благотворительным концертом

ТАСС, 11 июня. Сотрудники военкомата в пятницу задержали музыкантов джаз-группы Junket, которые приехали в Одессу с благотворительным концертом. Об этом в своем Telegram-канале в субботу сообщило украинское издание "Страна".

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Участников группы задержали возле железнодорожного вокзала, передает издание.

По словам музыкантов, теперь они отправятся в армию.

Ранее в украинских СМИ появлялись многочисленные сообщения о том, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военных комиссариатов в России) на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы. 

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