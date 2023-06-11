Зеленский попросил министра окружающей среды ОАЭ поддержать украинскую "формулу мира"

Президент Украины рассказал, что еще одной темой переговоров с Марьямом аль-Мухейри стали вопросы экологии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов Марьям аль-Мухейри и призвал поддержать продвигаемую Киевом "формулу мира".

"Мы заинтересованы в поддержке нашей "формулы мира" вашей страной", - сказал Зеленский на встрече, видео с которой опубликовал в Telegram-канале.

Он добавил, что еще одной темой переговоров стали вопросы экологии, и поблагодарил ОАЭ за готовность оказать помощь Киеву. В пресс-службе украинского лидера подчеркнули, что Зеленский высоко оценил полученную от ОАЭ помощь и выразил надежду на ее продолжение.

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к подготовленной ими "формуле мира". При этом Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является "очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании идут без учета существующих реалий.