Times: Елена Зеленская на следующей неделе впервые посетит Израиль

По данным газеты, приглашение поступило от Михаль Герцог, жены израильского президента

ТАСС, 11 июня. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена совершит на следующей неделе свой первый визит в Израиль. Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, приглашение поступило от Михаль Герцог, жены израильского президента Ицхака Герцога. Именно она примет гостью 19 июня. Зеленская прибудет в Израиль 17 или 18 июня.

Ожидается, что супруги лидеров двух стран посетят бойцов ВС Украины, которые проходят реабилитацию на территории еврейского государства. Кроме того, источники утверждают, что Зеленская встретится с израильскими чиновниками, однако ее точные планы пока не разглашаются. Украинская сторона эту информацию не комментирует.

Согласно сведениям The Times of Israel, впервые Герцог предложила Зеленской посетить Израиль в апреле 2023 года, а в мае обновила свое приглашение в ходе беседы, которая состоялась перед церемонией коронации короля Великобритании Карла III.

20 мая глава МИД еврейского государства Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что его страна продолжает морально поддерживать Украину и оказывать ей невоенную помощь. При этом он в очередной раз сообщил, что в нынешней ситуации Израиль действует заодно с западными державами, напомнив о своем визите в Киев в феврале, в ходе которого он встретился с Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако всегда сталкивалась с отказами. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, они обещали помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха, которая, как заявил 4 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, может быть введена в эксплуатацию в течение одного - двух месяцев.