Эксперт считает, что президентские выборы в США могут пройти по сценарию 2020 года

Эми Уолтер допустила и некоторое сходство предстоящих выборов с ситуацией 2016 года

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Выборы президента США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда нынешний американский лидер Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом, который попытался переизбираться на второй срок. Такое мнение выразила в воскресенье в эфире телеканала CBS аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер.

"Кажется, что речь будет идти о тех же "типах" избирателей. Эти избиратели могут быть и не в восторге от Джо Байдена, от его деятельности, но они будут считать, что у них нет другого выбора, кроме как проголосовать за него, поскольку они не приемлют альтернативу", - сказала она. "Существенное число людей проголосовали за него в 2020 году только потому, что он не был Дональдом Трампом", - добавила Уолтер, подчеркнув, что "вокруг Байдена никогда не было такого культа личности, как вокруг [экс-президента США Барака] Обамы или Трампа", поэтому решение поддерживать Байдена люди всегда принимали, исходя из того, кто был его конкурентом.

Политолог допустила и некоторое сходство предстоящих выборов с ситуацией 2016 года. "Возможно, это будет напоминать выборы 2016 года <...>, когда многие люди говорили: "Мне не нравится ни один кандидат, но в конце концов я выбираю этого человека". Тогда множество людей были еще более удручены своим выбором, чем в 2020 году, когда американцы испытывали больше оптимизма как минимум в отношении кандидатур для голосования", - добавила Уолтер.

Согласно последнему опросу CBS, 80% республиканцев считают, что Трамп должен иметь право стать президентом, даже если будет признан виновным в незаконном хранении секретных бумаг. А 75% опрошенных выразили готовность поддержать его в качестве претендента на пост главы государства от Республиканской партии. Это самый высокий показатель среди всех кандидатов, прокомментировал полученный результат телеканал. Поскольку участники опроса не были ограничены необходимостью выбирать одного политика и могли проголосовать за неограниченное число кандидатур, на втором месте с результатом в 51% оказался губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, на третьем - сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт (21%). Бывшего вице-президента США Майка Пенса готовы поддержать 16% республиканцев.