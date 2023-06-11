Шольц заявил, что кабмин ФРГ 14 июня примет стратегию национальной безопасности

По словам канцлера Германии, важное место в ней будет отведено обеспечению поставок в страну критически важного сырья

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что кабмин Германии 14 июня примет стратегию национальной безопасности, утверждение которой много раз откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции. Об этом он сообщил в воскресенье, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (земля Бранденбург).

"В следующую среду в кабинете министров мы утвердим нашу стратегию национальной безопасности", - сказал Шольц. При этом он отметил, что важное место в ней будет отведено обеспечению поставок в ФРГ критически важного сырья. "Сырье играет центральную роль. Вот почему мы в Европейском союзе работаем над так называемой директивой Critical Raw Materials Act (списком критически важного сырья - прим. ТАСС), чтобы обеспечить Европу надежными поставками стратегически важного сырья", - подчеркнул глава правительства Германии.

В то же время он указал, что ФРГ выступает "за новые соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки, Азии и Африки". "Потому что, как бы я ни был оптимистичен в отношении развития Восточной Германии, конечно, есть и риски. Одним из них является геополитическая ситуация, наш многополярный мир с множеством возникающих центров силы стал более запутанным, мы должны стремиться к новым партнерским отношениям, и мы это делаем", - констатировал Шольц.

Он напомнил, что нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт с января не получает нефть из России, но при этом до сих пор стабильно работает. "Потому что мы с самого начала позаботились о непрерывной работе объекта и вместе с федеральными землями запустили специальную программу для будущего восточногерманских нефтеперерабатывающих заводов и для обеспечения поставок газа в будущем", - резюмировал канцлер ФРГ.

Первая стратегия национальной безопасности в истории ФРГ является одним из ключевых проектов федерального правительства в области внешней политики и политики безопасности и находится под контролем МИД Германии. Утверждение документа много раз откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции. Представители партии "зеленых" настаивали на более гибком подходе, но были вынуждены уступить.