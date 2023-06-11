Окончательная явка на парламентских выборах Черногории составила 56,4%

Наблюдатели отмечают, что в ходе парламентских выборов в стране, состоявшихся в 2020 году, на участки пришли 76,6% избирателей

БЕЛГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом сообщил в воскресенье проевропейский Центр демократического перехода (CDT).

"К 20:00 проголосовало 56,4%, или порядка 305 760 избирателей", - говорится в сообщении. Наблюдатели отмечают, что в ходе парламентских выборов в стране, состоявшихся в 2020 году, на участки пришли 76,6% избирателей.

Досрочные парламентские выборы завершились в воскресенье в Черногории. Избиратели выбирали на четыре года депутатов Скупщины (однопалатного парламента).

Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закрылись в 20:00 (21:00 мск). Всего для 542 468 избирателей была напечатана 558 741 бюллетень с учетом установленного законом резерва в 3%. На проведение досрочных выборов из бюджета страны было выделено €1,35 млн.

На 81 место в Скупщине, согласно спискам, претендуют 15 политических коалиций и партий.

Ранее в CDT сообщили, что явка на выборах в течение дня голосования отставала в среднем на 32% от результатов парламентских выборов 2020 года.

Согласно результатам социологических опросов, движение "Европа сейчас!", основанное в июне 2022 года Яковом Милатовичем (с мая 2023 года он является президентом Черногории) и Милойко Спаичем, может победить с результатом в 29,1%. На втором месте располагается коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПСЧ) и ее лидером Даниелем Живковичем (более 25%). На третьем месте находится коалиция "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" (15,5%), на четвертом месте - коалиция "За будущее Черногории" (13,2%), на пятом - правоцентристская Бошняцкая партия Черногории (5,1%). Кроме того, порог в 3%, необходимый, чтобы политическая сила прошла в парламент, может преодолеть правая "Албанская альтернатива", на долю которой, по последним данным, приходится 1,9% голосов.