Движение "Европа сейчас!" лидирует на парламентских выборах в Черногории

На втором месте - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем

БЕЛГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов и социального обеспечения Милойко Спаичем лидирует на парламентских выборах в Черногории. Таковы результаты экзитпола, опубликованные в воскресенье Центром мониторинга (CеMI) после обработки 90,5% голосов.

Отмечается, что на первом месте располагается движение "Европа сейчас!" (25,5%), основанное в июне 2022-го Яковом Милатовичем (с мая 2023 года он является президентом Черногории) и Спаичем, на втором месте - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем (23,8%), на третьем - коалиция "За будущее Черногории", состоящая из партии "Новая сербская демократия", Демократической народной партии и Рабочей партии (14,7%).

На четвертой позиции находится коалиция "Алекса и Дритан - Мужество имеет значение!" экс-спикера парламента Алексы Бечича и нынешнего премьера Дритана Абазовича (12,3%), на пятой - Бошняцкая партия Черногории (6,9%). 3-процентый барьер, необходимый для прохождения в парламент, также преодолевает коалиция из Социалистической народной партии Черногории и Демократического альянса (3,2%).

Ранее проевропейский Центр демократического перехода сообщил о том, что явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск).