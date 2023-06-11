Сирийские курды проведут в Кобани судебный процесс над террористами ИГ

Курды рассчитывают на помощь правозащитных организаций при проведении трибунала

БЕЙРУТ, 11 июня. /ТАСС/. Сирийские курды намерены провести судебный процесс над членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые причастны к массовым убийствам мирного населения. Об этом заявил в воскресенье телеканалу Al Hadath глава департамента внешних связей курдской автономной администрации Бадран Джия Курд.

"Трибунал начнет работу в городе Кобани, где курдские формирования одержали свою первую победу в 2014 году над бандами ИГ", - сообщил он. По словам политика, в тюрьмах и спецлагерях, находящихся под контролем курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), содержатся 10 тыс. заключенных после окончательного разгрома ИГ в 2019 году в Эль-Багузе.

"Наибольшую опасность представляют 2 тыс. иностранных наемников из 60 государств, воевавших на стороне ИГ, - отметил он. - На протяжении последних лет мы вели переговоры об их репатриации, в том числе с Великобританией, Канадой и Францией, предлагали учредить специальный международный трибунал, но эти усилия не имели успеха".

Джия Курд подчеркнул, что курды рассчитывают на помощь правозащитных организаций при проведении судебного процесса. "Мы считаем, что трибунал необходим в первую очередь для восстановления справедливости по отношению к жертвам террористов", - сказал он, отметив при этом, что в подконтрольных СДС районах смертная казнь запрещена.

Ранее курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии распространила заявление, в котором говорится, что "готовящийся судебный процесс над ИГ будет честным и прозрачным, а также соответствовать международным документам, касающимся терроризма". "Члены ИГ совершили ужасные злодеяния и массовые убийства беззащитных граждан, такие действия считаются преступлением против человечности", - указывается в документе.

Помимо северных и восточных регионов Сирии, ИГ захватила около трети иракской территории к лету 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака объявили об окончательном поражении террористов, однако силовые ведомства продолжают до сих пор проводить операции по уничтожению подпольных ячеек в различных районах. Боевики нередко совершают диверсии, нападения на армейские посты и мирных граждан.