Основатель и президент Глобального института будущего Чандран Наир среди причин ожидаемой смены мироустройства выделяет исчезновение западной монополии на информацию

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Западу следует приготовиться к расплате в виде невозможности более навязывать свое "лидерство" всему миру. Такое мнение в статье для журнала The National Interest выразил в четверг Чандран Наир, основатель и президент Глобального института будущего, базирующегося в Гонконге.

"Эта расплата поставит под сомнение укоренившиеся убеждения и структуры, которые поддерживали господство Запада на протяжении последних нескольких сотен лет. <...> Конечным итогом станет значительная переоценка международных отношений в том виде, в которым мы их знаем", - считает эксперт. Отказ от признания этих изменений и попытки противиться им могут поставить под угрозу не только сам Запад, но и стабильность во всем мире, убежден автор статьи. "Будущих конфликтов можно избежать, если воспринимать этот период изменений как возможность построить более равноправный мир", - полагает он.

Среди причин ожидаемой смены мироустройства он выделяет исчезновение западной монополии на информацию благодаря развитию технологий. Если раньше Запад мог трактовать историю в нужном ключе, подавая себя "в качестве родоначальника современной цивилизации и благостной направляющей силы", теперь интернет и социальные сети позволяют миру не ограничиваться западной интерпретацией исторических событий.

Автор также указывает на переоценку "основанного на праве" международного порядка и широкое недовольство им в мире, поскольку западные страны сами поставили под вопрос законность этого порядка, неоднократно нарушая собственные правила. Помимо этого, мир движется к "свержению западной финансовой надстройки", отмечается в статье. "Широкое использование Западом своей финансовой мощи в геополитических целях больше не является секретом. Политики и эксперты открыто говорят о превращении финансов в оружие и о введении санкций против стран, которые не согласны с намерениями Запада", - указывает Наир, добавляя, что блокировка и даже конфискация США и союзниками активов суверенных государств вызывает шок во всем мире.

Все эти факторы вместе с "заметным падением доверия к западной прессе" и "разоблачением миротворчества" стран Запада, которые на самом деле "наживаются на войне, а не заинтересованы в установлении мира", свидетельствуют о том, что "мир больше не такой, каким он был после окончания Холодной войны". "Былые дни кончились, у Запада просто больше нет политической и финансовой мощи, которой он обладал, не говоря уже о международной легитимности. Странам Запада следует адаптироваться к этим изменениям вместо того, чтобы упорно настаивать на своем", - заключает эксперт.