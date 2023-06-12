Глава МИД Индии назвал недостаточным прогресс в достижении целей устойчивого развития ООН

Наша эпоха с каждым днем становится "все более нестабильной и неопределенной", считает Субраманьям Джайшанкар

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Прогресса в достижении целей устойчивого развития ООН недостаточно, политической воли для этого не хватает. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на министерской встрече по развитию в рамках председательства Нью-Дели в Группе двадцати (G20).

По словам главы индийского МИД, "сегодня мир сталкивается с беспрецедентным кризисом". "От пандемии до сбоев в цепочках поставок, от последствий конфликтов до климатических явлений - наша эпоха с каждым днем становится все более нестабильной и неопределенной", - сказал он. К этому, продолжил Джайшанкар, "добавляются устойчивая инфляция, растущие процентные ставки и сужение бюджетных возможностей для многих стран". "В такие времена основной удар приходится на слабые и уязвимые страны", - констатировал индийский министр.

Как указал Джайшанкар, "прогресс в достижении целей устойчивого развития уже был недостаточным до пандемии коронавируса, которая впоследствии только усугубила ситуацию". "С момента принятия в 2015 году плана целей устойчивого развития мы не только видим ослабление политического импульса, но и стали свидетелями избирательного подхода в отношении международных приоритетов, когда одни цели считаются более важными, чем другие. Такой отбор не в наших общих интересах", - подчеркнул он.

Джайшанкар призвал удвоить усилия для достижения целей ООН, а также подтвердил необходимость реформирования международных институтов, которые могут помочь в выполнении этой задачи.

План достижения целей устойчивого развития на 2015-2030 годы был принят на саммите, который прошел в 2015 году в штаб-квартире ООН при участии 150 глав государств и правительств. Он включил 17 целей, среди которых ликвидация голода, нищеты, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, поощрение здорового образа жизни, обеспечение всеобщего и качественного образования, гендерное равенство, рациональное использование водных ресурсов, а также всеобщий доступ к экологически чистой энергетике и другие. По оценкам ООН, на их выполнение ежегодно необходимо от 3,3 до 4,5 трлн долларов.