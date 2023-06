В КНР заявили, что судить нужно не Ассанжа, а США за их хакерскую деятельность

В Пекине считают, что Вашингтон "повсеместно занимается слежкой и хищением конфиденциальной информации в других странах"

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство считает, что судить нужно не основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа за раскрытие им информации о США, а ответственных лиц в Соединенных Штатах за слежку и хищение конфиденциальных данных по всему миру. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Судить нужно не Ассанжа, а <…> "хакерскую империю" [имеются в виду Соединенные Штаты], которая повсеместно занимается слежкой и хищением конфиденциальной информации в других странах", - подчеркнул он на брифинге.

Ранее жена Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El País, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.