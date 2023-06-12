МИД КНР не подтвердил визит Блинкена

Пекин также опроверг информацию о шпионаже против США с базы на Кубе

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайская сторона не шпионит за Соединенными Штатами с базы на Кубе и не может предоставить какую-либо информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"По поводу так называемой шпионской деятельности, которую КНР якобы осуществляет с Кубы, - это ложная информация, - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту, который попросил прокомментировать перспективы визита Блинкена в Китай, "несмотря на утверждение чиновника из администрации [президента США Джо] Байдена о шпионаже [за Соединенными Штатами], который КНР временами ведет с Кубы". - По поводу этого визита: у меня на текущий момент нет какой-либо информации, которую я мог бы распространить".

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации, 18 июня Блинкен собирается совершить визит в Китай, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с аэростатом КНР, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации".

10 июня американская газета "Политико" опубликовала статью, авторы которой утверждают, что Китай использует базу на Кубе для сбора разведданных о Соединенных Штатах. Как утверждается, КНР начала использовать этот объект еще до прихода к власти Байдена.