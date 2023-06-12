Минск придерживается сдержанной позиции в отношении украинских провокаций на границе

При этом при необходимости Белоруссия готова дать решительный ответ, отметил официальный представитель ГПК Антон Бычковский

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Белорусская сторона придерживается взвешенной позиции в отношении провокаций на границе с Украиной, но при необходимости готова дать на них решительный ответ. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"В целях недопущения обострения обстановки белорусская сторона продолжает придерживаться сдержанной и взвешенной позиции на границе. В противовес агрессивным действиям наших соседей реализуются исключительно мирные инициативы. В настоящее время мы не планируем отвечать в более жесткой манере. Вместе с тем подчеркиваем: в случае необходимости ответ на провокации будет самым решительным и адекватным ситуации", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

В сюжете телеканала демонстрируется, как на участке белорусско-украинской границы с белорусской стороны через звукоусиливающую аппаратуру украинским пограничникам на украинском языке предлагается отведать белорусские борщ и сало.

Ранее в Мозырском погранотряде сообщили, что от одного из пограничных столбов на украинской границе неизвестные отломили щиток с изображением герба Белоруссии. В погранотряде напомнили, что это не первый подобный случай: в начале января на наровлянском направлении неизвестный выломал и унес на украинскую территорию белорусский пограничный знак.

Украинская сторона регулярно совершает на границе провокации, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев.

Утвержденное в январе президентом Белоруссии Александром Лукашенко решение об охране государственной границы в 2023 году предполагает сосредоточение основных усилий на украинском направлении. По данным ГПК, по состоянию на начало текущего года в районе белорусской границы Украина сосредоточила 17,2 тыс. военнослужащих, ведется оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей. В целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, сформированы маневренные группы с бронетехникой и артиллерией. Руководство Госпогранкомитета заявляло, что Минск планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной, протяженность которой составляет 1 084 км.