Венгрия присоединилась к охране воздушного пространства Словакии

Венгерские ВВС располагают 14 сверхзвуковыми истребителями Gripen C/D шведского производства

БРАТИСЛАВА, 12 июня. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Венгрии подключились к чешской и польской истребительной авиации, обеспечивающей с 1 сентября 2022 года охрану воздушного пространства Словакии. Соответствующий документ подписали в понедельник венгерский, словацкий и польский министры обороны, а также заместитель главы чешского оборонного ведомства на встрече в курортном местечке Штрбске-Плесо на севере Словакии. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

ВВС Венгрии располагают 14 сверхзвуковыми истребителями Gripen C/D шведского производства. Эти самолеты и будут патрулировать воздушное пространство Словакии, информировали ранее местные СМИ.

Словакия, как отмечают СМИ республики, в связи с действиями России на Украине передала Киеву эскадрилью истребителей МиГ-29 из состава национальных ВВС. Им на смену должны прийти 14 американских F-16. Между тем поставки этих самолетов задерживаются из-за недостатка необходимых для производства электронных компонентов. Поэтому Братислава в обеспечении безопасности своего воздушного пространства в данное время опирается на помощь Чехии и Польши, к которым теперь присоединилась Венгрия.