Выступающих от Белоруссии в Международной организации труда прервали

При этом критиков Минска останавливать из-за нарушения временного регламента не стали

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Представители Белоруссии на заседании Международной организации труда (МОТ) в Женеве не смогли полностью представить свои заявления, в которых указывали на несправедливость резолюции МОТ по отношению к Минску. Как следует из трансляции заседания на официальном сайте организации, выступления были прерваны из-за нарушения временного регламента, в то же время критиков Белоруссии в аналогичной ситуации не останавливали.

В Женеве с 5 по 16 июня проходит Международная конференция труда - ежегодный форум Международной организации труда. Делегация Евросоюза в ее рамках ранее поддержала проект резолюции, предусматривающий меры воздействия на Белоруссию с целью выполнения страной норм международных конвенций и рекомендаций МОТ.

Министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич в своем выступлении подчеркнула, что "голос Белоруссии, к сожалению, в организации не слышат". "Цель резолюции - обосновать несправедливые действия для дальнейшей изоляции Белоруссии и усиления ее экономической блокады. Цель - дискредитировать Беларусь на международной арене, и усилить давление на нее, и запустить очередную волну санкций", - сказала она. Министр добавила, что после президентских выборов 2020 года в Белоруссии МОТ усилила критику работы белорусских профсоюзов. "Профсоюзы - часть нашей страны, они независимы и принимают независимые решения, и их голос очень важен", - сказала она.

Министр подтвердила, что некоторые граждане страны "подверглись санкциям", но "это не имеет отношения к работе профсоюзов, так как эти люди использовали свой статус и статус профсоюзов для прикрытия своей разрушительной деятельности, направленной на свержение законной власти".

Председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда в своем заявлении отметил, что МОТ не должна принимать документ, осуждающий Минск, так как организация "должна защищать работников, но призывает голосовать за резолюцию, которая нарушает их права". Костевич и Орда призвали конференцию не поддерживать резолюцию.