В Ереване заявили, что азербайджанские ВС минометом обстреляли позиции армянской армии

По данным Минобороны Армении, у армянской стороны пострадавших нет

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в понедельник минометом обстреляли позиции армянской армии вблизи села Сотка Гегаркуникской области республики. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"12 июня в 14:15 [13:15 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Сотка, применив также миномет", - говорится в сообщении.

В Ереване также сообщили, что у армянской стороны пострадавших нет.