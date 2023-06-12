12 июня, 11:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване заявили, что азербайджанские ВС минометом обстреляли позиции армянской армии

По данным Минобороны Армении, у армянской стороны пострадавших нет

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана в понедельник минометом обстреляли позиции армянской армии вблизи села Сотка Гегаркуникской области республики. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"12 июня в 14:15 [13:15 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Сотка, применив также миномет", - говорится в сообщении.

В Ереване также сообщили, что у армянской стороны пострадавших нет. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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