Глава офиса Зеленского заявил, что Украина хочет стать стратегическим партнером Бразилии

Андрей Ермак считает, что Киеву есть что предложить бразильскому бизнесу, не дожидаясь урегулирования нынешней ситуации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Украинские власти заинтересованы в укреплении отношений с Бразилией и приданию им статуса стратегического партнерства. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN Brasil со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Украина очень заинтересована в развитии отношений с Бразилией. Украина очень хочет стратегического партнерства с Бразилией. И мы готовы сделать все зависящее от нас для достижения этой цели", - цитирует его телеканал.

В частности, Ермак отметил значительный кадровый потенциал Бразилии в сфере экологической безопасности, выразив заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере. Он также заявил, что Киеву "есть что предложить Бразилии и бразильскому бизнесу, который хотят видеть на Украине", не дожидаясь урегулирования нынешней ситуации.

По его мнению, Бразилиа, наряду с другими представителями Глобального Юга, могла бы стать "одним из лидеров реализации" киевской "формулы мира".